В Петербурге до конца года отремонтируют 500 крыш

Все металлические кровли будут ремонтировать по технологии "холодный чердак".

В этом году в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов в Петербурге включили более 500 кровель, из которых 399 металлических, остальные – мягкие. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора города Николая Бондаренко.

По 37 адресам отремонтируют кровли в Адмиралтейском районе, по 82 – в Центральном, по 45 – в Петроградском. Все металлические кровли будут ремонтировать по технологии "холодный чердак".

Что касается мягких кровель, в работу отправили 127 адресов. Их ремонтируют с применением технологии вторичного использования битумных отходов.

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