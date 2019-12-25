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В Петербурге до конца года отремонтируют 500 крыш
Сегодня, 10:59
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nastya960

В Петербурге до конца года отремонтируют 500 крыш

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Все металлические кровли будут ремонтировать по технологии "холодный чердак".

В этом году в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов в Петербурге включили более 500 кровель, из которых 399 металлических, остальные – мягкие. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора города Николая Бондаренко.

По 37 адресам отремонтируют кровли в Адмиралтейском районе, по 82 – в Центральном, по 45 – в Петроградском.  Все металлические кровли будут ремонтировать по технологии "холодный чердак".

Что касается мягких кровель, в работу отправили 127 адресов. Их ремонтируют с применением технологии вторичного использования битумных отходов.

Беглов предложил узаконить экскурсии по крышам в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: кровли, крыши, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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