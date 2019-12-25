С генконсульства Германии в Петербурге убирают государственную символику

На Фурштатской улице начали демонтаж символики генконсульства ФРГ.

Сотрудники генерального консульства Германии в Петербурге начали демонтировать государственную символику со здания на Фурштатской улице, 39. Утром 17 сентября с окон сняли изображения черного орла, после чего специалисты приступили к демонтажу гербов ФРГ над входами и таблички консульства. Рядом со зданием также заметили автомобиль с надписью "Мобильное уничтожение документов на месте", пишет ТАСС.

В последние дни к зданию генконсульства приезжали автомобили, в которые сотрудники загружали вещи. Представительство Германии должно прекратить работу в Петербурге не позднее 18 сентября. Российский МИД принял такое решение 7 сентября после объявления Берлином о закрытии генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство потребовало прекратить деятельность в стране немецких культурных центров имени Гёте. Их командированным сотрудникам предписали покинуть Россию не позднее 13 сентября. В МИД РФ заявили, что действия германских властей стали причиной нового витка напряженности в двусторонних отношениях, и возложили ответственность за последствия на правительство ФРГ.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к мирным переговорам по Украине, отметив, что для этого процесса настал подходящий момент.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)