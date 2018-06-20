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В конце недели перекроют съезд с внешнего кольца КАД в Сертолово и Парголово
Сегодня, 15:44
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nastya960

В конце недели перекроют съезд с внешнего кольца КАД в Сертолово и Парголово

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Ограничения будут действовать в ночь на 7 апреля (с 01:00 до 03:00).

Для движения транспорта в ночь на 7 апреля (с 01:00 до 03:00) будет закрыт съезд с внешнего кольца петербургского КАД в направлении Сертолова Всеволожского района Ленобласти и поселка Парголово Выборгского района Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На месте будут экипажи ГИБДД, ограждающие конусы и водоналивные барьеры. Ограничение движение связано с заменой лампы, проверкой работоспособности оборудования и замером уровня освещенности на участке.

Работы были запланированы на 3 марта, однако, из-за плохой погоды их пришлось перенести.

Также в четверг на трассе М-10 ограничат движение.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ​​​​​​​

 

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Теги: кад, ограничение движения, парголово, сертолово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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