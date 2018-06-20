В четверг на трассе М-10 ограничат движение

На участке км 664+669 будут класть асфальт.

В районе поселка Красный Бор Тосненского района Ленинградской области на трассе М-10 вводится ограничение движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На километре 664+669 трассы М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербургу будут класть асфальтобетонное покрытие. В связи с этим, 4 апреля с 10:00 и до 20:00 будет поочередно закрыты по одной полосе трассы М-10 в направлении Петербурга.

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Фото: Piter.TV; пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"