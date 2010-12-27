В Зеленогорске "культурные" воры похитили две старинные мраморные скульптуры

В Курортном районе "культурные" воры украли итальянские скульптуры начала ХХ века.

Из дачного дома в Зеленогорске неизвестные грабители похитили скульптурные композиции "Амур и Психея" и факсимиле "Похищение славянок". Итальянские мраморные фигуры начала 20 века пропали утром 10 мая. О исчезновении ценных предметов заявил владелец - заместитель директора "Агентства по развитию имущественного комплекса СПб". Компания является подведомственной организацией Комитета по имущественным отношениям. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Преступники оставили на месте только разбитые ящики, которые закрывали скульптуры от петербургских холодов, и брошенный гвоздодер. Известно, что обе скульптуры были спрятаны от посторонних глаз в деревянных коробках у дома 520 по Приморскому проспекту. Кроме произведений искусства злоумышленники также забрали и гранитные постаменты, на которых были установлены статуи. В настоящее время КГИОП занимается оценкой причиненного ущерба.

Напомним, что похищенные статуи были размещены во дворе дачи Роберта Кинга в период с 1903 по 1917 года. В настоящий момент скульптуры признаны объектами культурного наследия и должны находиться под охраной ответственного ведомства.

Скульптуры состоят на учете в Комитете по государственного использованию и охране памятников Петербурга.

Фото: Piter.tv

