С "РЖД" взыщут компенсацию за гибель мужчины под грузовым поездом в пользу вдовы и дочери

Несчастье случилось зимой 2018 года.

Прокуратура помогает овдовевшей петербурженке и ее маленькой дочери добиться компенсации от "РЖД". Как рассказали в пресс-службе ведомства, в декабре 2018 года на втором пути железнодорожной станции Сосново муж горожанки погиб под колесами грузового поезда.

Известно, что семья погибшего обратилась в суд, инстанция поддержала вдову и ее дочь и приняла решение о взыскании с компании компенсации морального вреда, расходов на погребение и возмещении вреда по потере кормильца. Отмечается, что прокуратура проконтролирует исполнение "РЖД" решения суда, как только оно вступит в законную силу.

Фото: Piter.TV