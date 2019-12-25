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С "РЖД" взыщут компенсацию за гибель мужчины под грузовым поездом в пользу вдовы и дочери
Сегодня, 11:51
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himif

С "РЖД" взыщут компенсацию за гибель мужчины под грузовым поездом в пользу вдовы и дочери

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Несчастье случилось зимой 2018 года.

Прокуратура помогает овдовевшей петербурженке и ее маленькой дочери добиться компенсации от "РЖД". Как рассказали в пресс-службе ведомства, в декабре 2018 года на втором пути железнодорожной станции Сосново муж горожанки погиб под колесами грузового поезда.

Известно, что семья погибшего обратилась в суд, инстанция поддержала вдову и ее дочь и приняла решение о взыскании с компании компенсации морального вреда, расходов на погребение и возмещении вреда по потере кормильца. Отмечается, что прокуратура проконтролирует исполнение "РЖД" решения суда, как только оно вступит в законную силу.

Фото: Piter.TV

Теги: гибель, компенсация, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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