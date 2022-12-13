С 6 марта в трех районах Петербурга ограничат движение

В Выборгском районе с 6 по 12 марта марта закроют движение по Тополиной улице в поселке Парголово (территория Осиновая Роща) у Юкковского шоссе.

В Выборгском, Колпинском и Приморском районах Петербурга с 6 марта ограничат движение для транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

В Выборгском районе с 6 по 12 марта марта закроют движение по Тополиной улице в поселке Парголово (территория Осиновая Роща) у Юкковского шоссе.

В Колпинском районе по 27 августа закроют улицу Гоголя в поселке Петро-Славянка от Полевой улицы до конца улицы, без перекрестка с Лесным проспектом. До 21 апреля закроют движение по Межевой улице в направлении от улицы Севастьянова к Загородной улице и ограничат по Загородной улице от Соборной улицы до Межевой улицы.

В Приморском районе на один день закроют движение по проспекту Калинина от Хвойной улицы до Пролетарского проспекта.

Ранее новую схему линий метрополитена разместят для петербуржцев 4 марта. Помимо станций подземки, будет обозначена линия наземных электропоездов РЖД.

Фото: Piter.tv