В праздники в Петербурге начнется ограничение транспортного движения в нескольких районах

Большинство работ придется на Петроградскую сторону.

Спустя пару дней после начала нового года в Петербурге ограничат движение транспорта сразу в нескольких районах, предупредила 30 декабря Государственная административно-техническая инспекция.

Уже с 4 января и по 20 февраля прокладка электрокабеля затруднится передвижение по улице Рентгена от улицы Льва Толстого до улицы Чапаева, чуть позже, с 9 января, прокладка водопровода ограничит проезд по 11 линии В.О. от Малого проспекта до Среднего проспекта, работы продлятся до 22 января. А с того же дня, но до середины весны совсем закроется движение по Малой Разночинной улице от Малого проспекта Петроградской стороны до Чкаловского проспекта.

Также с 9 января не получится проехать по улице Профессора Попова от Аптекарского проспекта к проспекту Медиков до 31 марта, а движение по той же улице, но в промежутке от улицы Уфимской до проспекта Медиков ограничится до 11 марта. В этом районе будут прокладывать водопровод. Позднее, с 12 января, затруднится движение транспорта по нечетной стороне Внуковской улицы от Толмачёвской улицы до Пулковского шоссе, здесь работы продлятся до 31 января..

Кроме того, с 4 по 31 января подключение кабельных линий помешает передвигаться транспорту по улице Профессора Попова от улицы Даля до Барочной улицы и не позволит совсем по той же улице от Каменноостровского проспекта к улице Даля

Новый год на Дворцовой стартует 31 декабря в 22:00.

Фото: Piter.TV