С 4 марта бесплатный трамвай запустят до "Новочеркасской"

Он будет следовать от "Ладожской" по Гранитной улице до Перекупного переулка.

В субботу, 4 марта, в Петербурге запустят бесплатный трамвай до "Новочеркасской". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Шаттл начнёт работу 4 марта. Он будет следовать от "Ладожской" по Гранитной улице до Перекупного переулка. Интервал движения составит четыре минуты. На мосту Александра Невского для транспорта выделили специальный коридор с делиниаторами.

Ранее стало известно, что после 2 марта в Петербург вернется зима. Самое тёплое 2 марта зафиксировано в 2020 году. Воздух прогрелся до +6 градусов.

Фото: Piter.tv

