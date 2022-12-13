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С 4 марта бесплатный трамвай запустят до "Новочеркасской"
Сегодня, 20:49
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С 4 марта бесплатный трамвай запустят до "Новочеркасской"

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Он будет следовать от "Ладожской" по Гранитной улице до Перекупного переулка.

В субботу, 4 марта, в Петербурге запустят бесплатный трамвай до "Новочеркасской". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Шаттл начнёт работу 4 марта. Он будет следовать от "Ладожской" по Гранитной улице до Перекупного переулка. Интервал движения составит четыре минуты. На мосту Александра Невского для транспорта выделили специальный коридор с делиниаторами.

Ранее стало известно, что после 2 марта в Петербург вернется зима. Самое тёплое 2 марта зафиксировано в 2020 году. Воздух прогрелся до +6 градусов.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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