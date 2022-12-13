Стало известно, что после 2 марта в Петербург вернется зима

Самое тёплое 2 марта зафиксировано в 2020 году. Воздух прогрелся до +6 градусов

Стало известно, что потепление в Петербург пришло ненадолго. Главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что в конце недели петербуржцев ждет снежная и морозная погода. Об этом 2 марта он написал с телеграм-канале.

Синоптик отметил, что самое тёплое 2 марта зафиксировано в 2020 году. Воздух прогрелся до +6 градусов. Сильнее всего столбики термометров в этот день опускались в 1977 году — до -18,7 градусов.

Ранее в Ленобласти 3 марта ожидается до +1 градуса. Ночью 3 марта в большинстве районов, днём местами пройдёт небольшой снег.

Фото: Piter.tv