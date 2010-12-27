С 1 по 14 июля две котельные Выборга будут переведены на профилактический ремонт

Будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения потребителям в связи с проведением планово-профилактических работ на котельных.

С 1 по 14 июля 2019 г. (включительно) две котельные Выборга будут переведены на профилактический ремонт: ул. Октябрьская, 4 (бывший п. Северный - часть Петровсковского микрорайона) и Складской проезд, 3 (мкр.Кировские Дачи). Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения потребителям в связи с проведением планово-профилактических работ на котельных.

Граница зоны теплоснабжения от котельной по адресу: г. Выборг,ул. Октябрьская, 4 проходит по улицам: Флагманская, Октябрьская, Парковая, Новокарьерная, Окружная, Большая Гвардейская, Уральская.

Граница зоны теплоснабжения от котельной по адресу: г. Выборг, Складской проезд, 3 проходит по границам жилой и общественно деловой застройки по ул. Кировские дачи, Светогорское шоссе и Комплексная ул.

Главная цель остановки котельных на ежегодный профилактический ремонт - подготовка оборудования к условиям работы в период максимальных нагрузок в зимний период.

Информация о плановых профилактических работах на котельных регулярно размещается на официальном портале ОА "Выборгтеплоэнерго". График работ на котельных Выборгского района, которые находятся на обслуживании ОА "Выборгтеплоэнерго" размещен в разделе: "Информация потребителям".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО