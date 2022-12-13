С 1 апреля начинается прием заявлений на зачисление в школы Петербурга

Прием документов продлится до 30 июня.

С 1 апреля в городе начнут принимать заявления на зачисление детей в первые классы. Прием документов продлится до 30 июня. В школы, расположенные в других районах, можно будет подать заявления с 6 июля по 5 сентября. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Подать заявление можно на едином или региональном портале Госуслуг, в любом отделении МФЦ, через Почту России или лично в школу. Обрабатывать заявления и направлять приглашения для подачи оригиналов документов школы начнут 18 мая.

В 2023 году в Петербурге планируют открыть более 2,3 тысячи первых классов, что на 100 больше, чем сейчас. При этом дата и время подачи заявления не влияют на сроки зачисления: в первую очередь в первые классы зачисляют льготников и тех, кто проживает в микрорайоне, закреплённым за образовательным учреждением.

Ранее петербургский репетитор, совративший 14 мальчиков, получил 14 лет колонии. Самому младшему было 8 лет.

Фото: Piter.tv

