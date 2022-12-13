Петербургский репетитор, совративший 14 мальчиков, получил 14 лет колонии

Самому младшему было 8 лет.

Репетитор по математике Николай Гатин получил 14 лет колонии строгого режима ща совращение 14 мальчиков. Его обвинили по нескольким статьям об изнасиловании и других действиях сексуального характера в отношении малолетних. Самому младшему было 8 лет, пишет объединенная пресс-служба судов города.

В суде отметили, что Гатин признал вину лишь частично. В прошлом году 62-летнего репетитора задержали после совращения двух юношей 12 и 15 лет. Спустя полгода следствие обнаружило еще десяток жертв. Первое преступление в отношении детей произошло еще в 1982 году.

Напомним, что в Петербурге учительница геометрии в школе № 586 избила семиклассницу. Школьница, по словам родителей, получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Как рассказала мама девочки, учительница не извинилась перед ребенком. При этом заявление она писать не собирается. Одноклассники заявили, что учительница не трогала девочку. По их словам, школьница весь урок хамила педагогу, а когда учитель подошёл к ней и попросил показать тетрадь, грубо ответила, но на этом всё закончилось.

Ранее в Парголово престарелый мужчина трижды изнасиловал дочь невестки. По её словам, отец сожителя (73 года на тот момент), применив физическую силу, изнасиловал её 15-летнюю дочь. Летом 2022 года вся семья переехала в квартиру по Петергофскому шоссе, где пенсионер снова изнасиловал девочку.

Фото: Piter.tv

