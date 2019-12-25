С 16 ноября духовные школы РПЦ в Петербурге и Москве перейдут на "дистанционку"

Стало известно о том, что с 16 ноября духовные школы РПЦ в Петербурге и Москве перейдут на дистанционное обучение. Об этом в воскресенье, 15 ноября, рассказали в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

В сообщении отмечается, что ограничения вводятся с 16 ноября до начала второго семестра 2020/21 учебного года. Рекомендуется переводить "религиозные" учебные заведения в регионах с учетом эпидемиологической ситуации и по согласованию с епархиальным архиереем и территориальным Роспотребнадзором.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продлили до 15 января ограничения из-за пандемии коронавируса. Например, с 14 ноября запрещено проводить мероприятия, на которые придут более 50 человек.

Фото: Piter.tv