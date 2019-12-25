В двух районах Петербурга изменится схема движения транспорта с 16 июля

С 16 июля в Выборгском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга начнут действовать новые ограничения для транспорта. Они связаны с ремонтом дорог, инженерных сетей и модернизацией светофорного объекта.

С 16 июля в Санкт-Петербурге изменится схема движения транспорта на ряде улиц Выборгского и Фрунзенского районов. Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, ограничения вводятся в связи с дорожными работами, реконструкцией инженерных коммуникаций и обновлением городской инфраструктуры.

В Выборгском районе до 5 августа движение ограничат на проспекте Луначарского на участке от проспекта Художников до проспекта Энгельса. Здесь продолжается реконструкция инженерных сетей.

Кроме того, с 16 по 19 июля полностью закроют сквозной проезд по улице Шостаковича в районе пересечения с улицей Симонова. Ограничения также связаны с ремонтом инженерных коммуникаций.

До 5 августа будет затруднено движение на перекрестке улицы Академика Лебедева и Боткинской улицы. На этом участке проведут модернизацию светофорного объекта.

Еще одно ограничение начнет действовать с 16 по 26 июля на Земледельческой улице между Белоостровской улицей и Лесным проспектом. Здесь запланирован ремонт дорожного покрытия.

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Фото: Piter.tv