С 12 апреля 15-летняя школьница не выходит на связь в Петербурге

В Санкт-Петербурге уже 17 дней (почти 2,5 недели) ищут 15-летнюю девушку, которая ушла из дома 12 апреля. Родственники пропавшей обратились за помощью к поисковому отряду "ЛизаАлерт". Волонтеры регулярно прочесывают городские улицы в надежде найти подростка.
Приметы несовершеннолетней: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, светлые окрашенные волосы, голубые глаза. В день исчезновения на ней были черная кофта с рисунком, серые спортивные штаны и белые кроссовки. Поисковики обращаются ко всем петербуржцам: любая, даже незначительная информация может помочь вернуть ребенка в семью.
Если вы видели эту девушку или знаете, где она может находиться, позвоните по номеру 8 800 700 54 52 (круглосуточная горячая линия "ЛизаАлерт").
