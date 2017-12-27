США обвинили в "наращивании ядерного градуса" в мире

Претензии России к качеству выполнения договора о СНВ в адрес США являются обоснованными. В последние годы Вашингтон изменил свое отношение к "ядерному вопросу". Такое мнение в интервью ФБА "Экономика сегодня" высказал эксперт РАН Константин Блохин. По его мнению, сейчас американцы пытаются изменить военный баланс во всем мире. И одну из главных ролей в этой кампании играет наращивание ядерного потенциала Штатов.
Достаточно посмотреть на их последние военные планы, которые опубликованы в последней ядерной доктрине США. Все это говорит о том, что США готовы к превентивным ударам с использованием тактического ядерного оружия. Американцы утверждают, что "малой мощности", хотя на практике это такие же бомбы, что были сброшены на Хиросиму.И сегодня американские технократы лелеют похожие планы, полагая, что технологическое преимущество США позволит им и дальше быть военным лидером, сдерживая таким путем другие государства мира.Константин Блохин
Ранее позицию США по ядерному вопросу осудил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он открыто заявил, что у Москвы есть вопросы по качеству выполнения Договора о СНВ.
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