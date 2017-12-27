США обвинили в "наращивании ядерного градуса" в мире

Достаточно посмотреть на их последние военные планы, которые опубликованы в последней ядерной доктрине США. Все это говорит о том, что США готовы к превентивным ударам с использованием тактического ядерного оружия. Американцы утверждают, что "малой мощности", хотя на практике это такие же бомбы, что были сброшены на Хиросиму.И сегодня американские технократы лелеют похожие планы, полагая, что технологическое преимущество США позволит им и дальше быть военным лидером, сдерживая таким путем другие государства мира.

Константин Блохин