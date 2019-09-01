США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб без ведома России или Турции

Вашингтон поставил под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.

США в обход всех договоренностей с Россией и Сирией нанесли авиационный удар в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

По информации ЦПВС авиаудар случился в 15:00 31 августа между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая. В заявлении говорится о многочисленных жертва и разрушениях.

По заявлению американской стороны, ударом был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида" в Сирии" (запрещенная в РФ террористическая группировка), угрожавший безопасности гражданам США.

В Москве отметили, что своими действиями Вашингтон поставил под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвал его. На фоне обвинений РФ и Сирии в "неизбирательном применении авиации" в зоне деэскалации Идлиб, решение США вызывает недоумение, подчеркнули в ЦПВС.

Отметим, что с шести утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе. Несмотря на авиаудар США сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий.

Видео: YouTube/The Telegraph