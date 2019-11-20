СМИ разошлись в данных о сиквеле "Джокера"

Фильм принес студии 1 млрд долларов и стал самым прибыльным фильмом "18+".

В голливудских СМИ возникла путаница по поводу продолжения киноленты "Джокер".



Ранее The Hollywood Reporter сообщили, что Тодд Филлипс получил добро от Warner Bros. Позднее Deadline опровергли эту информацию, сообщив, что режиссёр не вёл подобных переговоров. Еще позднее журнал Variety написал, что переговоры прошли лишь раннюю стадию, поэтому говорить о том, что Warner Bros. готовы выпустить ещё один фильм преждевременно



Сам "Джокер" принес студии 1 млрд долларов и стал самым прибыльным фильмом "18+". Картина повествует об одном из самых известных злодеев вселенной DC. Джокер является и самым узнаваемых антигероем в истории кино. В фильме затронуты темы маленького американского человека с психическими расстройствами.

Видео: YouTube/ HD Трейлеры