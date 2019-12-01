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В США готовят "трюк" против «Северного потока – 2»

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Вашингтона намерен сорвать реализацию проекта.

США планируют ввести санкции в отношении европейских компаний, причастных к "Северному потоку - 2".  Источник журнала Bild назвал это "новогодним трюком" Вашингтона.

Америка стремится ввести санкции против европейских компаний, которые работают на строительстве газопровода. В частности им могут запретить участвовать в бизнесе США. Предполагается, что из-за этого реализация проекта может оказаться под угрозой.

Ранее стало известно, что США намерены заложить санкции против "Северного Потока-2" в военный бюджет 2020 года.

Видео: YouTube / NZZ Neue Zürcher Zeitung

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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