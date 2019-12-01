В США готовят "трюк" против «Северного потока – 2»

США планируют ввести санкции в отношении европейских компаний, причастных к "Северному потоку - 2". Источник журнала Bild назвал это "новогодним трюком" Вашингтона.
Америка стремится ввести санкции против европейских компаний, которые работают на строительстве газопровода. В частности им могут запретить участвовать в бизнесе США. Предполагается, что из-за этого реализация проекта может оказаться под угрозой.
Ранее стало известно, что США намерены заложить санкции против "Северного Потока-2" в военный бюджет 2020 года.
Видео: YouTube / NZZ Neue Zürcher Zeitung
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