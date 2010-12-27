США хотят включить санкции против «Северного потока"

Проект должен одобрить Дональд Трамп.

США намерены заложить санкции против "Северного Потока-2" в военный бюджет 2020 года. Об этом сообщил председатель комитета сената по международным делам Джим Риш.

Он отметил, что санкции призваны продемонстрировать подрядчикам, что сотрудничество с Москвой становится слишком дорогим. Если они откажутся работать с РФ, то строителям газопровода придется искать новые способы завершения проекта. Своих технологий для ведения работ по морскому дну Балтики у России нет, считают в Вашингтоне.

Для вступления законопроекта в силу он должен быть одобрен палатой представителей и сенатом США и президентом Дональдом Трампом.

Видео: YouTueb /