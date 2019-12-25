СМИ: правительство одобрило продажу лесопромышленного холдинга Абрамовича

Инвестор должен повысить общий объем лесопереработки в 2,3 раза

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу 75% лесопромышленного холдинга RFP Group Романа Абрамовича японской Iida Group Holdings. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.

Отметим, что RFP Group – крупнейшее лесопромышленное приядприятие на Дальнем Востоке. Как сообщает издание, сделку одобрили на условиях реализации инестпрограммы, а также на условиях повышения лесопереработки и сохранения рабочих мест.

Таким образом, в 2,3 раза инвестор должен будет повысить общий объем лесопереработки. Он должен будет составлять 1,7 млн куб. м. В развитие необходимо будет вложить инвестору 150 млн долларов, он также должен будет сохранить общую среднесписочную численность работников на уровне не менее 2612 человек.

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