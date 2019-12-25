СМИ: Зеленский впал в ступор, увидев нечто в телефоне Стубба

Португальская журналистка засняла странную реакцию украинского политика в Нью-Йорке.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский растерялся на полях Генеральной ассамблеи ООН после того, как увидел что-то в телефоне президента Финляндии Александра Стубба. Внимание на данный инцидент обратил новостной телеканал MTV Uutiset. Таким образом СМИ прокомментировало видеозапись, снятое португальской журналисткой на мероприятии в Нью-Йорке. В кадре запечатлен момент, когда политический лидер из Хельсинки Александр Стубб что-то говорит Владимиру Зеленскому, а тот совершает непонятные движения руками.

На видео Зеленский прикладывает руку ко лбу и выглядит растерянным, глядя на телефон Стубба. Мужчины разговаривают, и Стубб показывает телефон. публикация в СМИ

Напомним, что в среду, 23 сентября Владимир Зеленский выступил перед Генассамблеей ООН. Известно, что зал оказался полупустым. Большинство стран-членов Всемирной организации оставили слушать Зеленского по одному-два своих официальных представителя, а дипломаты ряда стран вовсе не явились на выступление политика.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Patrícia Vasconcellos