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Охранников стадиона на ЧМ оставили без зарплаты
Вчера, 13:26
0
Shdaria
611

Охранников стадиона на ЧМ оставили без зарплаты

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Охранникам не выдали зарплату за работу на Чемпионате Мира по футболу.

Около 20 мужчин, которые работали на стадионе "Нижний Новгород" в период проведения ЧМ-2018, оставили без зарплаты. Среди них есть петербуржцы. Об этом сообщает "Новая газета".

По словам пострадавших работников, изначально условия работы оставляли желать лучшего. Их поселили на стадионе в комнатах, спать приходилось на скамейках или сдвинутых стульях, душа не было, а работали по 18 часов. 

В результате, мужчин оставили без зарплаты. Петербуржцам, которым "повезло" чуть больше, вернулись домой. А остальные с 10 июля находятся в Нижнем Новгороде на вокзале, так как денег вернуться в свои регионы у них нет.

Согласно информации охранников, их наняло на работу ООО "ОО АС Кобра", но бейджи были от ФГУП "Охрана". 

Теги: зарплата , нижний новгород , новости етербург , новости спб , охранники , чм 2018
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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