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Медианная зарплата в Северной столице выросла до 72,5 тыс. рублей
Сегодня, 8:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Медианная зарплата в Северной столице выросла до 72,5 тыс. рублей

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Число новых вакансий подросло в сферах обслуживания, туризма, гостиничного бизнеса и управления персоналом.

Медианная зарплата в Петербурге этой весной составляет 72,5 тыс. рублей. Как сообщили аналитики hh.ru, за год она выросла на 17,5 тысячи рублей.

Число новых вакансий подросло в сферах обслуживания, туризма, гостиничного бизнеса и управления персоналом. Наименее заметно выросло число вакансий в сферах красоты и спортивных клубов, безопасности и информационных технологий.

Средняя предлагаемая зарплата в Петербурге в вакансиях с удалённым форматом работы варьируется в диапазоне от 48 до 58 тысяч рублей. По мнению экспертов, это отличная возможность привлечь специалистов из регионов, где средний размер зарплат ниже, чем в Петербурге.

Средняя зарплата женщин в Петербурге составила 77 тыс. рублей.

Фото: pxhere

Теги: деньги, зарплата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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