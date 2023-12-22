Медианная зарплата в Северной столице выросла до 72,5 тыс. рублей

Число новых вакансий подросло в сферах обслуживания, туризма, гостиничного бизнеса и управления персоналом.

Медианная зарплата в Петербурге этой весной составляет 72,5 тыс. рублей. Как сообщили аналитики hh.ru, за год она выросла на 17,5 тысячи рублей.

Число новых вакансий подросло в сферах обслуживания, туризма, гостиничного бизнеса и управления персоналом. Наименее заметно выросло число вакансий в сферах красоты и спортивных клубов, безопасности и информационных технологий.

Средняя предлагаемая зарплата в Петербурге в вакансиях с удалённым форматом работы варьируется в диапазоне от 48 до 58 тысяч рублей. По мнению экспертов, это отличная возможность привлечь специалистов из регионов, где средний размер зарплат ниже, чем в Петербурге.

Средняя зарплата женщин в Петербурге составила 77 тыс. рублей.

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