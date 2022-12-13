СМИ: Парад Победы на Дворцовой могут провести без зрителей

Как пишет издание, этот вариант обсуждают власти города совместно с силовыми ведомствами и военными.

На Дворцовой Парад Победы может пройти без зрителей. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, этот вариант обсуждают власти города совместно с силовыми ведомствами и военными. Такие меры могут применить в целях безопасности. На парад могут допустить ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее в Петербурге отменили шествие "Бессмертного полка". По словам парламентария, акция "не отменятся, не будет проводиться в целях безопасности формат шествия. Будут другие форматы".