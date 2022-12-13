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СМИ: Парад Победы на Дворцовой могут провести без зрителей
Вчера, 22:24
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СМИ: Парад Победы на Дворцовой могут провести без зрителей

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Как пишет издание, этот вариант обсуждают власти города совместно с силовыми ведомствами и военными.

На Дворцовой Парад Победы может пройти без зрителей. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. 

Как пишет издание, этот вариант обсуждают власти города совместно с силовыми ведомствами и военными. Такие меры могут применить в целях безопасности. На парад могут допустить ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее в Петербурге отменили шествие "Бессмертного полка". По словам парламентария, акция "не отменятся, не будет проводиться в целях безопасности формат шествия. Будут другие форматы".

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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