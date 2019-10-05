СМИ: На границе России и Китая скопилась тысяча фур

Из-за пандемии коронавируса закрыты четыре из пяти КПП.

На российско-китайской границе скопилось более тысячи фур. Об этом пишет издание "Известия", ссылаясь на источники в отрасли грузоперевозок.

По информации собеседника СМИ, пробки стали следствием закрытия из-за пандемии COVID-19 четырех контрольно-пропускных пунктов, которое произошло 3 декабря. В настоящее время функционирует только одна приграничная точка – Суйфыньхэ, через которую в первую очередь проходят фуры с продуктами.

Грузовики с другими товарами стоят неделями у границы. Среди них в том числе и праздничные товары. из комментария грузоперевозчика

В Федеральной таможенной службе России подтвердили информацию о скоплении грузовиков. По словам представителей ведомства, скопление машин совсем незначительное. Эксперты, опрошенные "Известиями", считают в 2022 году ситуация на границе станет еще сложнее из-за ужесточения правил ее пересечения со стороны КНР.

Ранее экономист заявил, что в феврале в России ожидается новая волна подорожания товаров.

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