СК завел уголовное дело после смерти рабочего из-за падения лифта в Кировском районе

Пострадавший скончался на месте.

На рабочего в Кировском районе упал лифт, мужчина скончался. По факту нарушения требований охраны труда следствие возбудило уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба СК в Петербурге.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел 21 февраля во время производства демонтажных работ лифта. Ремонт велся в цеху коммерческой структуры. Рабочий скончался на месте происшествия от полученных травм.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что попросившего закопать бочку с телом матери петербуржца госпитализировали.

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