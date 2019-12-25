  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Попросившего закопать бочку с телом матери петербуржца госпитализировали
Сегодня, 21:35
28
nadezhda_sib

Попросившего закопать бочку с телом матери петербуржца госпитализировали

0 0

Суд второй раз не состоялся.

Рассмотрение дела Алексея Толчина, который подозревается в убийстве собственной матери, вновь пришлось отложить. Вместо судебного заседания мужчина оказался в больнице. Об этом 21 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, 18 февраля в деревне Новосергиевка Всеволожского района в бочке обнаружили труп пенсионерки. Она проживала на проспекте Пятилеток в Петербурге. На теле умершей не было внешних следов насильственной смерти, однако у следствия есть основания полагать, что смерть носила насильственный характер. В полицию обратился машинист экскаватора. Он рассказал о том, что неизвестный попросил закопать на территории бетонного завода в Новосергиевке бочку, в которой находился труп его матери. 

Алексея Толчина задержали, однако он сбежал по дороге в суд. 

Он подозревается в убийстве и побеге из-под стражи. 

Фото: Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии