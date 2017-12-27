СК проводит проверку по факту ДТП на Колпинском шоссе

Следственные органы на Колпинском шоссе на месте аварии проводят проверку

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, одной из коммерческих структур, перевозящей пассажиров, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

На данный момент проводится осмотр места происшествия на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы, выясняются все обстоятельства случившегося ДТП.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, сегодня Piter.TV писал, что на Колпинском шоссе понадобился вертолет из-за серьезного ДТП. В результате аварии пострадало 12 чкловек.

Видео: Piter.TV