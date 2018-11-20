СК проверяет видео с избиением подростками петербуржца

СК может возбудить уголовное дело в отношении несовершеннолетних преступников.

Следственный комитет по Петербургу начал проверку по факту избиения подростками мужчины. Надзорное ведомство изучает видеоматериалы, распространяемые СМИ и в социальных сетях. Ролик появился на просторах Интернета в начале января 2019 года.

На кадрах видно, что группа из молодых людей нападают на взрослого местного жителя, а после избивают жертву. Ситуация также находится под контролем Красносельского отделения полиции по региону. СК устанавливает обстоятельства произошедшего.По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Представители закона не исключают возможности возбуждения уголовного дела.

Напомним, что "Третий парк" заплатит 450 тысяч за наезд на петербуржца.

Фото: Piter.tv