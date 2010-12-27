СК опубилковал фотографии подозреваемых в нападении на водителя детского автобуса

Следственный комитет опубликовал фотографии подозреваемых в нападении на водителя автобуса с детьми на Октябрьской набережной.

Правоохранительные органы опубликовали фотографию уроженца Азербайджана Ализаде Мустафаева, которого подозревают в нанесении трех ножевых ранений водителю автобуса с детьми. СК не знает ничего о местонахождении 44-летнего мужчины. Также на одной из фотографий есть, предположительно, его неизвестная спутница, которая несколько раз ударила неизвестным тупым предметом раненного.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, располагающим сведениями о местонахождении Мустафаева и его соучастницы, позвонить по телефонам: 570-66-71 или 02. Пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу

Ранее Рiter.tv сообщал, что азербайджанец со спутницей напали с ножом на водителя экскурсионного автобуса. Инцидент произошёл накануне, 25 декабря, напротив дома 68 на Октябрьской набережной. Предположительно Мустафаев во время дорожного конфликта несколько раз ударил ножом водителя. А его спутница избила его чем-то вроде биты.

Пострадавший в тяжёлом состоянии в больнице. Его поместили в реанимацию. Расследование дела продолжается.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу