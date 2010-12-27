Азербайджанец со спутницей напали с ножом на водителя экскурсионного автобуса

После дорожного конфликта было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

25 декабря, в ходе дорожного конфликта, на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге водитель экскурсионного автобуса получил три ножевых ранения, сообщает в пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел напротив дома 68, когда на водителя автобуса, перевозящего учеников 4-х классов, их родителей и учителей, напал 44-летний приезжий из Азербайджана Ализаде Муставаев и неизвестная женщина. Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ножом, а его спутница избила водителя тупым предметом, предположительно битой. После этого они скрылись на внедорожнике Range Rover.

Мужчину доставили в больницу. На данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Преступников разыскивают. 26 декабря было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".