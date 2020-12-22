СК России возбудил дело из-за массовой казни российских пленных в Макеевке

Светлана Петренко сообщила о военном преступлении ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пунктам "а", "б" и "ж" части. 2 статьи 105 УК РФ, а также по части 1 статьи 356 УК РФ из-за массовой казни российских пленных в Макеевке. Соответствующее заявление в ходе видеообращения, размещенного на официальном YouTube-канале ведомства сделала представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Чиновница пояснила, что представители Вооруженных сил Украины расстреляли противников, которые были взяты в плен. Ранее министерство по обороне РФ уточнило, что ВСУ специально убили 10 человек. Речь идет о жестоком обращении, а также использовании в конфликте запрещенных методов и средств.

По данному факту военные следственные органы СК РФ возбудили в отношении представителей вооруженных формирований Украины уголовное дело по признакам преступления. пресс-служба СК РФ

В настоящее время военные следователи принимают меры к идентификации лиц, которые сняли жестокое видео, а позже - выложили его в социальных сетях. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал инцидент демонстративным вызывающим преступлением. Он потребует провести международное расследование, а также отправит ролик в генеральный секретариат верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы,Международный комитет Красного Креста.

Задержаны двое подозреваемых в убийстве подростка на востоке Москвы.

Фото и видео: Следственный комитет России