Задержаны двое подозреваемых в убийстве подростка на востоке Москвы

В СК РФ рассказали о том, что установлены фигуранты расследования, которые избили и оставили пострадавшего без одежды на морозе.

Задержаны двое подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета России Юлия Иванова. Известно, что трагедия произошла 16 октября около озера Святого, расположенного в районе "Косино-Ухтомский". Надзорное ведомство установило, что пойманные фигуранты расследования сильно избили несовершеннолетнюю жертву, а потом заставили мальчика снять одежду, несмотря на холод.

Увидев, что состояние подростка резко ухудшилось, они просто покинули место происшествия и скрылись за пределами столичного региона. Юлия Иванова, представитель СК РФ по региону

Напомним, что следователи нашли тело 14-летнего подростка со множественными повреждениями в области лица и туловища. Стало известно, что накануне мальчик ушел гулять со своими сверстниками, после чего не вернулся домой. Родители подростка обратились за помощью в полицию. Свидетели помогли оперативникам восстановить маршрут передвижения потерявшегося ребенка по городу, а также круг его общения в день преступления.

Бастрыкин поручил провести проверку по вырубке сквера у петербургской школы.

Фото и видео: Следственный комитет России