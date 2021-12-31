СК РФ: Проводится проверка по факту гибели двух мужчин в результате опрокидывания вездехода в Ненецком АО

Тела жертв будут доставлены в Нарьян-Мар.

Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели двух мужчин на территории Ненецкого автономного округа. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале надзорного ведомства. Специалисты выяснили, что трое мужчин и супруга одного из них при помощи вездеходов передвигались по побережью Белого моря. Группа направлялась в сторону мыса Канин Нос. Однако транспортные средства перевернулись, после чего некоторых из участников поездки унесло в открытое море.

Мужчине и женщине удалось спастись, после чего они пешком вышли к местным оленеводам и обратились за помощью. Правоохранительные органы организовали поисковые мероприятия, которые были осложнены удаленностью участка и отсутствием связи на месте пропажи людей. В СК РФ уведомили о том, что тела погибших на вертолете сегодня будут доставлены в Нарьян-Мар. Там будет проведена судебно-медицинская проверка по причинам смерти и опознание.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

