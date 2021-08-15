Топ-менеджер VK пропал в Ненецком АО

СМИ: Владимира Габриеляна и его знакомого унесло в море.

Топ-менеджер VK пропал в Ненецком автономном округе. Об этом рассказали представители "Союза оленеводов НАО" в социальных сетях. По данным специалистов, после опрокидывания вездеходов исчезли два человека. Инцидент произошел около села Шойна в НАО примерно в 17:38 вечера 6 июня.

Два вездехода фирмы "Шерп" передвигались по побережью Белого Моря в сторону мыса Канин Нос…переходя реку Бугряница оба вездехода перевернулись, их потащило в море. пресс-служба организации

В общей сложности на пострадавших вездеходах находились четыре человека, в том числе супруга Габриеляна Алена. Девушке удалось выбраться на берег. В настоящее время местонахождение двух человек остается неизвестна. Речь идет о самом Владимире Габриеляне его знакомом. Предположительно, мужчин унесло в море.

Напомним, что Владимир Габриелян с 2005 года был вице-президентом и техническим директором компании Mail.ru Group. В 2019 году эксперт занял должность первого заместителя гендиректора VK. С 31 марта 2022 года Габриелян вошёл в совет директоров VK. На ролике показаны архивные записи из экспедиции с участием Габриеляна.

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Фото и видео: Telegram / BAZA

