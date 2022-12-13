СК Петербурга возбудил уголовное дело о строительстве намыва

В СК указывают, что такие работы угрожают окружающей среде, рассеивая загрязняющие вещества. Это может привести к причинению вреда населению.

В пятницу, 5 мая, СК Петербурга возбудил уголовное дело о строительство намыва по статье о нарушении правил охраны окружающей среды. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Следствие полагает, что работники ПАО "Группы ЛСР" с октября 2021 года по сегодняшний день нарушали федеральное законодательство путем устройства основания песчаными грунтами и возведения временного берегоукрепления откосного типа.

Речь идет о компаниях ООО "Специализированный застройщик "ЛСР", в том числе ООО "Специализированный застройщик "ЛСР Простор".

В СК указывают, что такие работы угрожают окружающей среде, рассеивая загрязняющие вещества. Это может привести к причинению вреда населению.

В "Группе ЛСР" сообщили, что проект проходил неоднократные проверки и экспертизы, в итоге все инстанции выдали положительные заключения.

Ранее актриса Снежана Прудько потеряла память после обморока на сцене театра "Лицедеи". Она уточнила, что отделалась ушибами головы и плеча.

Фото: Piter.tv

