Поводом для этого послужило обращение местных жителей: они заявили, что бюджетные деньги похитили при проведении капремонта домов.

В четверг, 6 апреля, СК Петербурга проводит обыски у подрядчиков Фонда капремонта на Оптиков. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

Так, возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Поводом для этого послужило обращение местных жителей: они заявили, что бюджетные деньги похитили при проведении капремонта домов. Контракты у Фонда были заключены с несколькими коммерческими организациями.

В рамках обысков, которые проходят по 20 адресам, изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее петербургский протоиерей стал главным священником в зоне СВО. Прежний глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами иерей Олег Овчаров назначен исполняющим обязанности заместителя этого отдела.

Фото: Piter.tv

