СКА победил "Йокерита" за 26 секунд до конца матча

После шести игр петербуржцы занимают второе место в западной конференции.

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл финский "Йокерит" в матче 6-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев стадиона.

В составе петербуржцев отличились Ярно Коскиранта, Наиль Якупов и Йори Лехтеря. Последний забросил победную шайбу за 26 секунд до конца матча. В составе гостей отличились Петри Контиола и Хенрик Хаапала.

После шести матчей петербуржцы занимают второе место в западной конференции. В активе армейцев с Невы 8 очков. Свой следующий матч "СКА" сыграют 17 сентября в гостях у "Сочи".

Фото: ХК "СКА"