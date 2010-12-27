СКА выиграл в финале турнира имени Пучкова у "Йокерита"

Финские хоккеисты не смогли одолеть петербургский СКА в финале соревнования.

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал четвертую победу в рамках турнира имени Пучкова. Таким образом, клуб стал лучшим среди участников в 2018 году. В последнем матче спортсмены сражались с представителями финского "Йокерита". Однако, иностранцам не удалось сломить боевой настрой петербуржцев. Игра завершилась со счетом

Первый период закончился для СКА не лучшим образом. На 7-ой минуте в ворота забил фин Антилла. Однако, уже спустя три минуты в ворота противников Тихонов все же сумел забросить шайбу. Несмотря на это, иностранцы отличились еще одной шайбой в конце периода. Ее забил Енсен.

Во втором периоде Гусев смог сравнять счет игры, а после Тихонов вывел команду вперед по очкам.В третьем периоде Каблуков окончательно утвердил победу Петербурга на заключительных минутах игры.

Напомним, что новый хоккейный сезон КХЛ СКА начнет против "Ак Барса". Игроки проведут выездной матч в Казани.

Фото: СКА