СКА в серии буллитов уступил ЦСКА в матче КХЛ

Игра закончилась с результатом 2:3 в пользу Москвы.

Петербургские хоккеисты из "СКА" уступили московскому "ЦСКА". Для команды это уже второе поражение в новом сезоне. Хозяева встречи завершили игру со счетом 2:3 в пользу гостей. Матч состоялся вечером 23 сентября в рамках турнира КХЛ.

Первой шайбой отличился столичный спортсмен Максим Шалунов. Он открыл счет на 9-ой минуте игры. Спустя две минуты петербуржцы ответили собственной шайбой благодаря броску Владимира Ткачева. Практически сразу Шалунов добавил "ЦСКА" еще очков, оформив дубль. Но и Ткачев не думал сдаваться, также забросив вторую для себя шайбу.

В результате определять победителя судьям пришлось по серии буллитов. Победную шайбу в ворота соперника забросил Линден Вей.

Напомним, что из десяти сыгранных "СКА" матчей они проиграли в четырех. На данный момент клуб занимает третью позицию в Западной конференции. Запас петербуржцев оценивается в 13 очков.

Ранее Piter.tv писал о том, что СКА проиграл "Витязю" в матче КХЛ.

Фото: Вконтакте/ХК "СКА"

