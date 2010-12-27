СКА проиграл "Витязю" в матче КХЛ

После поражения от клуб с Невы расположился на втором месте в Западной конференции.

Петербургский СКА потерпел домашнее поражение от подольского "Витязя" в рамках матча КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В первом периоде отличился Александр Семен. Во второй двадцатиминутке команды на двоих забросили по одной шайбе: отличился форвард СКА Дмитрий Кагарлицкий и нападающий "Витязя" Павел Чернов. В последнем периоде гости упрочили свое лидерство, забив две шайбы усилиями Евгения Монсаа и Алексее Макеева, в составе хозяев отличился Александр Барабанов.

После поражения от "Витязя" СКА расположился на втором месте в Западной конференции. Идущий третьим ЦСКА имеет матч в запасе. Подольский же клуб упрочил свое лидерство на Западе, одержав седьмую победу подряд.

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Фото: ХК СКА