СКА сыграет с "Локомотивом" в Ярославле

Начало матча запланировано на 19 часов по московскому времени.

Петербургские хоккеисты сыграют выездной матч против "Локомотива". "Армейцы" встретятся с соперниками в Ярославле вечером 10 января. Игра проводится в рамках турнира КХЛ.

Напомним, что ранее оба оппонента выиграли у соперников. Представителям Северной столицы удалось обыграть "Автомобилиста" из Екатеринбурга, а "Локомотиву" - московский ЦСКА.

Сейчас СКА занимается третью строчку в рейтинге КХЛ. Ярославские спортсмены закрепились на девятой позиции. Однако, они провели на две игры меньше, чем петербуржцы.

Фото: Вконтакте/ХК СКА

