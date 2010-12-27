СКА разгромил китайский "Куньлунь"в турнире имени Пучкова

Петербуржские хоккеисты смогли четыре раза забить шайбу против одного китайского гола.

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу у китайского "Куньлуня". Единственную шайбу в первом периоде по воротам соперников забросил Кетов на 16-ой минуте игры. В заключительном периоде российским спортсменам удалось забить еще трижды. Отличились Кетов, Якупов и Земченок. Они смогли увеличить разрыв в очках нап 43, 55 и 59 минутах. Итоговый результат составил 4:1.

Главный тренер СКА считает, что несмотря на результативность, его подопечные недостаточно реализовали голевых моментов.

Напомним, что встреча проходила в рамках турнира имени Пучкова. Следующая игра у СКА запланирована на 24 августа. Петербуржцы сразятся с омским "Авангардом".

Фото: СКА