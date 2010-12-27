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СКА примет на домашней площадке "Адмирал" из Владивостока
Сегодня, 8:20
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lesjasap
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СКА примет на домашней площадке "Адмирал" из Владивостока

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Очередной матч КХЛ состоится вечером в "Ледовом".

Вечером 14 ноября в "Ледовом дворце" в Петербурге "армейцы" сыграют против владивостокского "Адмирала" в рамках турнира КХЛ. Игра станет второй в домашней серии матчей команды из Северной столицы.

На данный момент соперник спортсменов из СКА занимает 12 позицию в рейтинге Восточной конференции соревнования. Игра начнется в половину восьмого вечера в среду.

Напомним, что недавно СКА разгромил "Автомобилиста" в результатом 5:2. Следующими противниками петербуржцев станут клубы "Металлург МГ" и "Трактор".

Фото: Вконтакте/СКА

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Спорт Хоккей

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