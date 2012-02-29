СКА подписал однолетний контракт с Захаром Бардаковым

24-летний форвард подписал с петербургским клубом однолетнее соглашение. В прошлом сезоне он выступал за "Колорадо Эвеланш", а ранее провёл в СКА четыре года и набрал 79 очков в 206 матчах.

Петербургский СКА объявил о подписании контракта с нападающим Захаром Бардаковым. Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон Континентальной хоккейной лиги.

Бардаков выступал за СКА с 2021 по 2025 год. За это время он провёл в составе армейцев 206 матчей, в которых забросил 33 шайбы и сделал 46 результативных передач, набрав в сумме 79 очков. Ранее в КХЛ он также играл за подмосковный "Витязь".

Минувший сезон нападающий провёл в Национальной хоккейной лиге, где защищал цвета "Колорадо Эвеланш". Вместе с командой он стал победителем регулярного чемпионата. В 60 матчах за "Колорадо" Бардаков записал на свой счёт 10 очков (1 гол + 9 передач). В плей-офф, где клуб дошёл до полуфинала, форвард участия не принимал.

В завершившемся сезоне СКА занял пятое место на Западе по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступил московскому ЦСКА.

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