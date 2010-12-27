СКА победил "Салават Юлаев" в рамках КХЛ

Встреча закончилась со счетом 4:1.

Хоккейный матч между армейским клубом из Петербурга и "Салаватом Юлаевым" закончился в пользу СКА. Команда выиграла со счетом 4:1, сообщила пресс-служба клуба.

Игра прошла в Петербурге, уфимская команда прибыла в Северную столицу из Москвы после матча со "Спартаком". Результаты игры были особенно важных для обеих клубов, так как оба расположились на втором месте в своей конференции.

Первый гол в ворота противника был забит уже на 18-й секунде. Ответную шайбу СКА получил на 23-й минуте. Далее петербургский клуб продолжил атаковать "Салават Юлаев" и забил еще три гола.

Ранее петербургская команда одержала два поражения в матчах с ЦСКА и "Витязем". В следующий раз клуб с города на Неве сразится с "Динамо Р" 30 сентября.

Фото: пресс-служба СКА