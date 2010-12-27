СКА одержал победу в матче с "Сочи"

Для петербургского хоккейного клуба это седьмая победа подряд.

СКА обыграл "Сочи" со счетом 4:2 в Ледовом дворце в Петербурге. Игра началась в 19:30 по московскому времени.

Счет открыл петербургский клуб на 16-й минуте, затем на 28-й минуте соперник сравнял счет. Спустя минуту СКА снова выбился в лидеры, забив две шайбы интервалом в три минуты. Гости получили второе очко на 36-й минуте, но итоговый гол был забит командой из Петербурга.

Встреча прошла в рамках КХЛ. Следующий матч СКА проведет 30 ноября с "Динамо Р".

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на "Газпром Арене" могут пройти два хоккейных матча в декабре.

Фото: пресс-служба СКА