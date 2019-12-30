СКА обыграл рижское "Динамо" со счётом 3:0

Матч прошел в рамках КХЛ.

СКА разгромил рижское "Динамо" со счетом 3:0 на хоккейном матче в Петербурге.

Игра в Ледовом дворце началась 14 января в 19:30 по московскому времени. Первый гол в ворота противника был забит на 34-й минуте, а следующие две шайбы — на 51-й минуте. Команде соперника не удалось отыграться.

На данный момент петербургский клуб находится на четвертом месте в турнирной таблице КХЛ. Следующий матч пройдет 16 января с "Йокеритом".

Ранее спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал на две игры капитана СКА Сергея Плотникова. Он ударил клюшкой нападающего московского клуба Дмитрия Яшкина.

Фото: пресс-служба СКА